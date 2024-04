Libraccio | il 51% a Messaggerie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Cambiano gli assetti in, la principale catena italiana di librerie specializzate nella scolastica e nei libri usati. Emmelibri-passa infatti in maggioranza, con il 51% delle quote di Dmb, holding di, attraverso un accordo soggetto all’approvazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In un comunicato si sottolinea come con quest’operazione si rafforzi "l’alleanza trentennale fra due soci iniziata nel 1994 con l’apertura della libreria in via Nazionale a Roma. Emmelibri-intende, con questa operazione, diversificare la propria attività nel settore dello scolastico., in forte espansione, con 61 librerie e oltre 500 dipendenti, ha l’obiettivo di accelerare la crescita con la presenza di un socio leader nel settore della distribuzione ...