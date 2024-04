L’ex Napoli diventa un caso | quello che sta succedendo è da non credere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 aprile 2024)non si è ambientato bene nella nuova squadra, scoppia ildopo l’ennesima esclusione: la narrazione dell’accaduto Spesso per i calciatori che lasciano illa carriera calcistica non regala le stesse soddisfazioni. Sono tanti gli esempi, per citarne alcuni dei più recenti basta pensare a Koulibaly, pilastro del, poi passato al Chelsea e infine trasferitosi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, in un campionato decisamente meno competitivo rispetto a Premier e Serie A. Anche Lorenzo Insigne, tra i grandi ex ancora in attività, non sta incidendo più di tanti in MLS con il Toronto. La scorsa stagione il club canadese è arrivato ultimo, quest’anno, anche grazie ad un incremento del rendimento delcapitano del, la posizione in classifica è ...