(Di sabato 13 aprile 2024) Ildella moda, prima di tutto. E poi le istituzioni che non possono scordare il lustro che Roberto Cavalli ha dato al made in Italy, portando nelil suo estro e la la sua moda all’insegna del sexy. "Con profondo dolore e sincero rimpianto, apprendo della scomparsa di Roberto Cavalli, illustre figura che ha portato l’alta moda italiana nel, facendo dellaun punto di riferimento indiscusso nel panorama della moda globale" dice a caldo il governatore Eugenio Giani. "Roberto non è stato solo un innovatore e un artista del tessuto, ma anche un simbolo di creatività e maestria che ha saputo mescolare con audacia i colori della nostra terra con le tendenze internazionali" prosegue il presidente sottolineando che "la suanon...

L’estro nel mondo: "La sua eredità non sarà dimenticata. Ha fatto grande la Toscana" - Dal governatore Giani al sindaco Nardella passando per Renzi tutti ricordano l’importanza dello stilista per il made in Italy.lanazione

Roberto Cavalli e Firenze, l'idea della pelle per gli abiti dagli artigiani, le sfilate su Ponte Vecchio, la corsa sul tetto per l'alluvione - Lo stilista è morto venerdì all'età di 83 anni. Lascia sei figli. Nato a Firenze nel 1940 ha sempre detto di dovere tutto alla città:«Qui si respira bellezza, appena si esce di casa, le mie idee Pres ...corrierefiorentino.corriere

Fatturato da record nel 2023 per Ferretti Dessert - Artefice di questa eccellenza italiana è un uomo che sa unire in modo eccezionale estro creativo e doti imprenditoriali: Sandro Ferretti. Nel corso della carriera Ferretti riceve prestigiosi premi e ...horecanews