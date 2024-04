L’esercito israeliano | “Se Teheran attaccherà | ne pagherà le conseguenze”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 aprile 2024) Israele resta in stato di massima allerta su tutto il territorio nazionale per il rischio di un imminente attacco da parte dell’Iran. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aspettarsi a breve un attacco iraniano contro obiettivi israeliani in rappresaglia per il raid che ha distrutto il consolato dia Damasco. “L’Iranlaper la scelta di un’ulteriore escalation della situazione“. E’ l’avvertimento rilanciato dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, in un video diffuso dopo cheha rivendicato il sequestro di una nave di proprietà di un armatorenello stretto di Hormuz, episodio a cui comunque non fa riferimento. “L’Iran finanzia, addestra e arma i gruppi ...