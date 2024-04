Leggera | colorata e anti-allergie | ecco la dieta di primavera

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – L'arrivo dellaporta la voglia di rimettersi in moto, cambiare le abitudini a tavola e dare uno slancio di benessere per prepararsi all'estate. "Gli schemi alimentari che vengono elaborati asolitamente hanno come alimenti cibi freschi e leggeri, in linea con la stagione che è caratterizzata da un clima più mite L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.