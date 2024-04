Lega | Bossi | “Nuovo leader? Serve attenzione a questione settentrionale”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 13 aprile 2024) "Salvini? Non l'ho sentito. Giorgetti? Non voglio fare il suo nome per non massacrarlo"' "Non mi pare che Matteo Salvini abbia mostratoper la, maandare in quella direzione. Servirebbe qualcuno che abbracci lae la porti avanti con determinazione". Umbertorisponde così alle domande dei cronisti, in un