(Di sabato 13 aprile 2024) "Non mi pare cheabbia mostrato attenzione alla questione settentrionale.unandare in quella direzione,chi la abbracci e la porti avanti con determinazione". Così Umberto, fondatore e storicodelladalla sua abitazione a Gemonio, in provincia di Varese, in occasione dei 40 anni dalla fondazione delL'articolo proviene da Firenze Post.

L’affondo del fondatore per i 40 anni del Carroccio: «Non mi pare che il segretario attuale mostri attenzione al Nord». La replica del segretario: «Il regalo più grande è vedere Umberto in salute» (corriere)

AGI- "Da movimento locale, ora, siamo una formazione politica nazionale. E questa è la nostra forza. Una forza necessaria per affrontare battaglie internazionali ed europee". È quanto rivendica ... (agi)

Lega, Bossi: “Basta Salvini, serve nuovo leader”. Crippa: “Senza Matteo il partito non ci sarebbe più” - "Non mi pare che Salvini abbia mostrato attenzione alla questione settentrionale. Serve un nuovo leader Serve andare in quella direzione, serve chi la abbracci e la porti avanti con determinazione".firenzepost

Sanità: Majorino (Pd), ora lo dice anche Bossi, in Lombardia non funziona - "Perfino Umberto Bossi si è reso conto del crollo della politica sanitaria lombarda. Al netto del conflitto interno con Salvini, dal ...agenzianova

Lega, le frasi «gentili» di Salvini dopo l’attacco di Bossi. Ora i leghisti temono la caccia ai voti di alleati e fuoriusciti - La staffilata del Senatùr: «Serve un nuovo leader». E la reazione del leader: «Felice che lui sia in salute». Ma oggi «L’Umberto» non sarà alla «risottata» per i 40 anni del Carroccio ...corriere