Lecco | progetto per il restyling dello stadio Lo firma Giulio Ceppi | nipote del fondatore del club

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Se ti chiamie sei ildi nonno Eugenio, tra i fondatori delnel 1912 e pure del presidente che portò ilin serie A, la storia bluceleste l’hai ereditata nel dna. Se poi di mestiere fai l’architetto, è normale che loco-intitolato allo zio Mario (insieme a un altro Mario, Rigamonti, ex difensore bluceleste morto nella tragedia di Superga) lo senti un po’ tuo. Un nome, una garanzia Non è un caso allora cheabbia collaborato la scorsa estate con Comune e società per adeguare il catino cittadino alla nuove normative della serie B, che i blucelesti hanno conquistato al termine della scorsa stagione. Impresa che ora rischia di venire vanificata dopo 50 anni di attesa ma il ...