Lecce | gran passo verso la salvezza | Sansone al 90? stende l’Empoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Il, dopo la sconfitta con il Milan, ha ospitatoal Via del Mare. Dopo un inizio sprinti dei toscani che trovano il vantaggio, poi annullato dal VAR, la sfida prosegue a suon di parate da parte di Falcone e Caprile. Quando tutto sembrava andarelo 0-0, i salentini trovano la vittoria all’ultimo respiro con: termina 1-0 ALL’ULTIMO RESPIRO – Ildi Luca Gotti rialza la testa dopo la sconfitta in casa dal Milan e lo fa controallo stadio Via del Mare. La partita si sblocca dopo appena 5 minuti con la rete di Cerri che porta in vantaggio i toscani: dopo un controllo al VAR, il gol viene annullato perché Caprile precedentemente aveva raccolto il pallone con le mani fuori dall’area di rigore. Si rimane dunque sullo 0-0. Inizia poi un festival di ...