Lecce-Empoli | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 13 aprile 2024) Allo stadio Via del Mare si gioca il match valido per la trentaduesima giornata diA tra. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza. Entrambe le squadre, infatti, puntano alla permaneza e sono separate in classifica al momento solamente da un punto. Nella partita di andata, giocata al Castellani, è arrivato il pareggio per 1-1.diventa, quindi, una delle ultime chance per conquistare punti salvezza e mantenere la categoria, considerando anche i pochi punti che separano il Frosinone, terzultimo, dalle due sfidanti. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookFC)Ilpunta sempre alla salvezza, come lo scorso anno. I salentini erano partiti bene ma poi sono calati, e ora sono a ridosso delle zone ...

