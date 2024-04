Lecce-Empoli sabato 13 aprile 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Riparte la Serie A e, dopo la larga vittoria della Lazio sulla Salernitana, ora tocca a Lecce-Empoli . Al Via del Mare va in scena il testa a... (calciomercato)

Al Via del Mare, il match per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Empoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Via del Mare, Lecce e Empoli si affrontano nel match valido per ... (calcionews24)