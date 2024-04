Lecce-Empoli LIVE 0-0 | gol annullato a Cerri! Caprile para su Gendrey e Dorgu

Roberto Piccoli , attaccante del Lecce , ha parlato prima della sfida salvezza in casa contro l’ Empoli di Davide Nicola L’attaccante del Lecce Roberto Piccoli è intervenuto ai microfoni di DAZN in ... (calcionews24)

Episodio da MOVIOLA nel corso dei primi minuti di Lecce-Empoli , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare i ragazzi di Davide Nicola ... (sportface)

Lecce-Empoli, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Cerri, mani di Caprile fuori area - Segui la moviola di Lecce-Empoli in diretta, con tutti gli aggiornamenti riguardo a decisioni arbitrali e decisioni dubbie. Lecce – Empoli Sabato 13/04 h..calciomercato

Serie A: in campo Lecce-Empoli 0-0 LIVE - Il Lecce di Luca Gotti attende al Via del Mare l'Empoli di mister Nicola in un match che si preannuncia carico di pathos sportivo per la delicata posta in palio. "L'Empoli - dichiara Gotti nella ...ansa

Lecce-Empoli LIVE 0-0 - IL TABELLINO Lecce-Empoli 0-0 MARCATORI: Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Dorgu; Piccoli. All. Got.calciomercato