Lecce Empoli | Gotti | «Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità»

(Di sabato 13 aprile 2024) Luca, allenatore del, ha parlato in occasione della sfida salvezza in casa contro l’di Nicola Lucaè intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del match tra il suoe l’al Via del Mare.– «Ildeve fare al massimo quello che può fare. Se noi riusciamo

Lecce-Empoli, il risultato in diretta LIVE - Lo scontro salvezza tra Lecce ed Empoli inaugura il sabato di Serie A. Gotti schiera il 4-2-3-1, con Piccoli in avanti e alle spalle il tridente Almqvist-Oudin-Dorgu. Difesa a 3 per Nicola che, in att ...sport.sky

Lecce-Empoli, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Cerri, mani di Caprile fuori area - Segui la moviola di Lecce-Empoli in diretta, con tutti gli aggiornamenti riguardo a decisioni arbitrali e decisioni dubbie. Lecce – Empoli Sabato 13/04 h..calciomercato

Serie A: in campo Lecce-Empoli 0-0 LIVE - Il Lecce di Luca Gotti attende al Via del Mare l'Empoli di mister Nicola in un match che si preannuncia carico di pathos sportivo per la delicata posta in palio. "L'Empoli - dichiara Gotti nella ...ansa