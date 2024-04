Lecce-Empoli 1-0 | la grande amarezza in zona Cesarini

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – La. Una sconfitta bruciante (e non solo per la temperatura alta della città pugliese). L’perde 1-0 lo spareggio-salvezza con ilproprio agli sgoccioli della partita: resta così al sedicesimo posto della classifica di serie A a 28 punti, ad appena + 2 sullaretrocessione (quando c’è tutta la 32esima giornata o quasi da disputare). Nicola inserisce Cancellieri negli undici di partenza; resta in panchina Cambiaghi. Primo tempo a strappi: tanti errori, molta tensione, vista la posta in palio: la salvezza. Al 5’ Caprile “rischia” grosso: fa suo il pallone, ma parrebbe recuperarlo fuori area. L’azione prosegue e sul capovolgimento di fronte,avanti nel punteggio: gran lavoro di Cancellieri sulla sinistra: l’ex ...

17.10 Il Lecce si prende tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Lavoro per Caprile, bravo sul colpo al volo di Gendrey e strepitoso sulla zuccata ravvicinata di Dorgu. Dopo la mezzora è ... (televideo.rai)

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 32esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Lecce-Empoli Le Pagelle dei protagonisti del match tra Lecce e Empoli, valido per la ... (calcionews24)

Lecce all’ultimo respiro, Empoli battuto per 1-0 - Lecce (ITALPRESS) - Il Lecce non finisce mai. I salentini trovano, con il sipario che stava ormai per scendere, il gol che decide lo scontro salvezza con l ...italpress

Decide Sansone, al Lecce la sfida salvezza con l'Empoli - Una rete nei minuti finali regala al Lecce la sfida salvezza con l'Empoli. Decide al 44' della ripresa il gol di Sansone per l'1-0 che allontana i i salentini dalla zona retrocessione. (ANSA) ...ansa

Il Lecce vede la salvezza. battuto l'Empoli 1 a 0 - Il capitano del Lecce ha parlato in conferenza stampa in vista dall'incontro con l’Empoli al Via del Mare. Dalle ore 16:00 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara al Via del Mare di ...leccesette