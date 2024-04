Lecce-Empoli 1-0 | Gotti | “Con 32 punti non siamo ancora salvi”

(Di sabato 13 aprile 2024) “E’ stato unmaturo e solido, gestendo il campo con saggezza. E’ stata la risposta che mi aspettavo. +6 sulla zona retrocessione? Con 32non si è, bisogna stare sul pezzo: questa è la Serie A”. Lo ha detto l’allenatore del, Luca, a Dazn dopo la vittoria fondamentale nella corsa salvezza in casa contro l’: “Ho visto l’attenzione giusta. Sono partite che devi provare a vincere, soprattutto non devi però perderle. A livello difensivo, a parte il gol subito e poi annullato, la squadra ha fatto bene”. SportFace.

