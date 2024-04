Le spie che vogliono i segreti del mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 aprile 2024) In prima linea ci sono i servizidi Recep Tayyp Erdogan, così come quelli dei regimi di Russia, Iran e Cina. Fanno operazioni e raccolgono informazioni in tutto l’Occidente. E l’Italia è un Paese cruciale. Un governo straniero ha solo un modo per ottenere informazioni sulle indagini dei magistrati italiani senza passare per i canali ufficiali: spiare. In Lombardia, grazie ad alcuni consulenti che si occupano dei servizi di interpretariato turco-italiano per Digos e Procure, il Mit, ovvero Millî Istihbarat Teskilât?, l’agenzia d’intelligence di Ankara, sarebbe riuscito a conoscere notizie riservate in tempo reale. Gli agenti del controspionaggio italiano, che stavano monitorando gli spostamenti in Italia di alcuni turchi in fuga perché nemici di Recep Tayyip Erdogan (appena sconfitto alle elezioni amministrative), e di alcuni detenuti per i quali il governo di ...