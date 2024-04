Le ragazze | la prima puntata del 13 aprile 2024

(Di sabato 13 aprile 2024) Leson tornate: l’edizionedel programma di Raitre prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura è giunto alla nona edizione, in onda da sabato 13alle 21:45 con quattro nuove puntate, sempre dedicate alle storie di figure femminili che hanno contribuito, nelle rispettive generazioni, a creare dei punti di svolta. A condurre, per il secondo anno consecutivo, c’è Francesca Fialdini, che in ogniintroduce le storie di cinque donne di diverse generazioni, che raccontano la loro vita. Come sempre, si parte con la decana della. I racconti personali hanno sullo sfondo la storia del Paese e illuminano eventi che hanno riguardato tutti noi. Ogni racconto de Leviene arricchito dall’archivio privato delle protagoniste e dai preziosi materiali delle ...

AGI - Avevano 16 e 17 anni quando rimasero ferite nello scoppio della bomba in Piazza della Loggia , snodo cruciale nella stagione delle stragi. Solo oggi, all'apertura del 17esimo processo in una ... (agi)

Sesso tra professoressa di scienze e alunna minorenne: chat esplicite, poi 2 anni di relazione. A Capodanno la rottura - Un caffè al bar della scuola, un istituto tra i più frequentati di Pescara, per parlare del «periodo un po' così» che entrambe stavano vivendo. Lei è ...ilmessaggero

Alunni intossicati e portati in ospedale, scuola evacuata: cosa dicono le prime indagini - San Pietro in Casale (Bologna), 13 aprile 2024 – Tensione e apprensione, nella tarda mattinata di ieri, alla scuola media Bagnoli di via Massumatico a San Pietro in Casale. L’edificio è stato evacuato ...ilrestodelcarlino

Travolto da un’auto poco prima di mezzanotte, paura a Melegnano per un 15enne - L’incidente in fondo a via Cesare Battisti, il ragazzo è stato trasportato al San Raffaele ...ilcittadino