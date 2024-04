Le promesse per la pulizia ai Giardini

(Di sabato 13 aprile 2024) Ci risiamo. Con l'arrivo della primavera iMargherita di Bologna, considerati il salotto verde della città, si riempiono di persone soprattutto nel fine settimana col risultato che appena la folla se ne va rimane uno scenario di rifiuti ovunque con cestelli strapieni, carte e bottiglie lasciate sui prati. Possibile che non si riesca a fare nulla per fermare o arginare questa situazione? E' veramente poco edificante vedere questo angolo di Bologna trattato così male. Chi se ne deve occupare? Pietro L.Ferrari Risponde Beppe Boni Il degrado deiMargherita è un tema ricorrente e con l'arrivo della bella stagione la situazione diventa allarmante. Lo spettacolo che si è presentato lo scorso fine settimana (e che il Carlino ha documentato) è da espulsione del campo di gioco della società civile. Prendiamo atto che il sindaco Matteo Lepore ...

