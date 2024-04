Le nuove frontiere del marketing nella piccola impresa | garantire l’intergenerazionalità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) La dinamicità del mondo aziendale dovrebbe spingere anche i piccoli imprenditori e i professionisti che li assistono ad un costante apprendimento didi competenze. Ma per quanto riguarda ilc’è ancora tanta confusione. Ilè uno strumento per creare le condizioni di fare ricavi. Se volessimo semplificare la definizione del, potremmo dire chesignifica spiegare al cliente “perché devi comprare da me”, cioè perché per una certa nicchia di persone si è la scelta più adatta rispetto ai competitors. Ilha lo scopo di mettere il cliente in condizione di percepire un’idea, un prodotto, “diverso” e perciò più adatto a lui. In base alle esperienze che vivo ormai da oltre trenta anni con le small business, poche, ...