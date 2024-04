Le nostre valli sono abbandonate Appello all’Amministrazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) COMACCHIO Un tavolo pubblico sulla situazione delledi Comacchio. È questa la sollecitazione avanzata dal Partito democratico di Comacchio, che prende le mosse anche da quanto emerso nell’ambito del convegno organizzato dal Parco del Delta del Po relativo al monitoraggio dell’avifauna: "In questo contesto – afferma il segretario comunale del Pd, Michele Farinelli - ricordiamo chestate create anche nelledi Comacchio ‘dune artificiali’ per favorire la nidificazione. È proprio su questo tema che vorremmo soffermarci perché ci arrivano parecchie segnalazioni dello stato d’abbandono ed incuria in cui versa il compartovo. L’ente Parco negli ultimi mesi sta provvedendo all’assunzione di figure che si occuperanno della salvaguardia del comparto e coinvolgendo attivamente mondi che possano fare il ...