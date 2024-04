Le elezioni in Confindustria Matteini Bresci alla sezione moda E’ il primo presidente terzista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) E’ la prima volta di unguida dei tessili del distretto pratese. La scelta è stata ufficializzata dai risultati della tornata elettorale per il rinnovo delle sezioni e del Consiglio generale con 60 membri, che ha interessato i soci diToscana Nord. Un segno di vitalità per una realtà produttiva in grado di rinascere sempre e meglio, di leccarsi le ferite di un’alluvione devastante senza mai demoralizzarsi, anzi arricciandosi le maniche, e impegnandosi per superare le criticità di una frana che ha tenuto ostaggio la Valbisenzio, sede di alcune delle principali aziende della filiera tessile. A Riccardodel Gruppo Colle vanno le redini dellaSistema(326 voti). Il passaggio del testimone avviene con Maurizio ...