Le donne del centrosinistra | Sogniamo una comunità diversa

(Di sabato 13 aprile 2024) L’agente di viaggio, la dottoressa, l’esperta di pubbliche relazioni e l’insegnante. Ledelsi raccontano. Un inedito per Burago Città Viva, la lista che sostiene la candidatura di Luca Valaguzza, l’avvocato 40enne che l’8 e 9 giugno tenterà di espugnare la fortezza del centrodestra, in sella da più di 30 anni. A contendere voto per voto il Comune agli avversari, ci saranno anche loro, aspiranti consigliere, outsider o già impegnate in Consiglio, professioniste e mamme che "sognano unacon priorità diverse" e che affrontano la corsa con tenacia. "Sono una maestra e lavoro ogni giorno per far emergere il potenziale che c’è in ogni ragazzo perché ciascuno possa realizzarsi e offrire il proprio contributo agli altri – racconta Marianna Cannone – è la prima volta che mi dedico alla politica, ci metterò ...