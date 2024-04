Le cinque tendenze che ridisegneranno il consumo globale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 13 aprile 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. È il primo diarticoli in cui due imprenditori, un’educatrice finanziaria, un’economista e una dirigente del settore delle criptovalute raccontano quali sono, secondo loro, le nuovedel business mondiale (con particolare attenzione ai mercati meno conosciuti). La prima opinione è di Marcos Galperin fondatore, chief executive e presidente di Mercado Libre, la principale piattaforma latinoamericana di e-commerce e fintech. Vedo chiaramente cambiamenti nelledei consumatori di tutto il mondo che stanno ridisegnando l’economiapost-pandemia e che hanno una particolare rilevanza per quanto concerne ...