Lazio-Salernitana 4-1 | ma il pubblico fischia la squadra Tudor

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – Partita senza storia all’Olimpico dove la, contestata dopo la sconfitta nell’ultimo derby, ha battuto 4-1 contro unaormai a un passo dalla serie B, grazie alla doppietta di Felipe Anderson, e alle reti di Vecino e Isaksen. Per ladi Colantuono, gol della bandiera di Tchaouna per il momentaneo 2-1. La partita si mette subito in discesa per i biancazzurri – pur privi degli infortunati Provedel, Romagnoli, Guendouzi, Zaccagni e Immobile – che appena dopo sei minuti passano con un preciso diagonale di Felipe Anderson, contestato nonostante il gol. Una azione nell’area di rigore porta al 14esimo Vecino in rete. Al 16esimo accorcia Tchaouna che stacca di testa e mette in rete per il momentaneo 2-1. Al 36esimo bis di Felipe Anderson dopo uno scambio con Luis Alberto. A 3 minuti dal novantesimo ...