Lazio | pugno duro di Lotito | “Luis Alberto via gratis? Mica sono matto Porti una squadra”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile 2024 – “? Probabilmente vuole andare via. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato.lui la” che lo vuole. Risponde così all’Adnkronos il presidente della, Claudio, sulle dichiarazioni di ieri del giocatore che alla fine del match contro la Salernitana, vinto 4-1 dai biancazzurri ha affermato di avere “già chiesto la rescissione del contratto” (leggi qui) “Lui ha preteso un rinnovo l’estate scorsa – elenca– è il secondo giocatore più pagato della, il contratto viene sottoscritto obtorto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all’improvviso e senza dir nulla alla società. ...