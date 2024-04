Lazio | Lotito risponde a Luis Alberto | “Probabilmente vuole andare via gratis | ma ha 4 anni di contratto”

(Di sabato 13 aprile 2024) “via. E invece no, ha undi quattro, è un tesserato. Porti lui la squadra che lo”. Claudio, in una dichiarazione all’Adnkronos,alle dichiarazioni rilasciate ieri sera dal calciatore, il quale ha affermato di avere chiesto la rescissione delcon il club biancoceleste. “Lui ha preteso un rinnovo l’estate scorsa – elenca– è il secondo giocatore più pagato della, ilviene sottoscritto obtorto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all’improvviso e senza ...

Lazio, Fabiani: "Luis Alberto Contratti vanno rispettati" - (ANSA) - ROMA, 13 APR - "Luis Alberto La vicenda non passerà inosservata agli occhi della società. I contratti sono fatti per essere rispettati, non solo quando c'è ...tuttojuve

Lotito: "Luis Alberto ha un contratto con la Lazio, non va via gratis" - Porti lui la squadra" che lo vuole. Risponde così all'Adnkronos il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sulle dichiarazioni di ieri del giocatore che alla fine del match contro la Salernitana, ...adnkronos

Il d.s. parla dell'argentino: "Non so cosa sia successo a sei mesi dal rinnovo. Ci parlerò ma c'è un contratto e nessuno ha fatto promesse" - Il d.s. parla dell'argentino: "Non so cosa sia successo a sei mesi dal rinnovo. Ci parlerò ma c'è un contratto e nessuno ha fatto promesse" ...gazzetta