(Adnkronos) – “Luis Alberto ? Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra” che lo vuole. Risponde così all’Adnkronos il ... (seriea24)

Roma, 13 aprile 2024 – “Luis Alberto ? Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra” che lo vuole. Risponde così ... (ilfaroonline)

Sarà in Qatar il futuro di Luis Alberto . Il centrocampista della Lazio con le sue dichiarazioni di ieri sera ha scatenato un terremoto nell`ambiente... (calciomercato)

Lazio, Lotito: 'Ho un sospetto su chi ci sia dietro alla contestazione, ma se ne occuperanno le forze dell'ordine' - Pesante contestazione ieri all`Olimpico contro la Lazio. I tifosi, nonostante la vittoria sulla Salernitana, si sono scagliati contro i giocatori e contro la società.calciomercato

Lotito contestato dai tifosi della Lazio: lui reagisce così - Cori da parte dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito: lui reagisce così. I rapporti tra la presidenza laziale e la tifoseria non sono mai stati idilliaci e Claudio Lotito sembra es ...la7

Rescissione Luis Alberto, l’annuncio UFFICIALE di Lotito - Lo spagnolo ha parlato chiaro, sottolineando come ha già parlato con il club per una rescissione contrattuale e affermando che non farà parte del progetto Lazio nella prossima stagione. Il presidente ...calciomercato