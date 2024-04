Lazio | Fabiani sbotta | avvisa Luis Alberto e manda un messaggio alla Juve

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) Prima la gioia per la vittoria contro la Salernitana, poi la delusione per le parole di. Il calciatore biancoceleste ha annunciato l’addio al termine della stagione. “Non passerà inosservata la situazione di. Non dobbiamo fare guerra a nessuno ma non accettiamo compromessi di alcun genere. Aè stato rinnovato il contratto alle sue condizioni e dopo 6 mesi ha fatto queste dichiarazioni fuori luogo. Ascolteremo le ragioni e trarremo le nostre conclusioni”. Sono le parole del direttore sportivo della, Angelo, ai microfoni diStyle Radio. “Non posso stare nel cervello di. Tempo fa con l’avvento di Tudor mi disse che probabilmente a ...