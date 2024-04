Lazio | Fabiani | 'Ci saranno provvedimenti per Luis Alberto | ma allo stalliere del re qualche bizza va concessa'

Angelo Fabiani , direttore sportivo della Lazio , ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro la Salernitana, commentando innanzitutto le parole di Luis Alberto : “Probabilmente non ... (sportface)

occasione a metà prezzo per l`attacco della Lazio. In estate i biancocelesti dovranno intervenire nel reparto avanzato e per questo stanno... (calciomercato)