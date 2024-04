L’azienda che regala tre settimane di ferie ai dipendenti | «Nulla è più prezioso del tempo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 aprile 2024) La cooperativo Edileco in Valle d’Aosta è un’azienda dell’edilizia ecocompatibile. E siccome il 2023 è andato molto bene, il suo consiglio di amministrazione ha voluto premiare soci,e collaboratori.ndo altre trediextra a febbraio, che si sono sommate ai 7 giorni di chiusura aziendale già previsti. Portando la pausa dal lavoro a un mese tondo tondo.di Nus ha speso un milione di euro. Ma il fondatore Davide Trapani dice oggi a La Stampa: «Non c’èdi piùdel nostro». Fatturato quintuplicato La decisione è arrivata pochi giorni prima di Natale. Lasciando ifelici: «In 30 anni di esperienza non mi era mai successo, all’inizio io come gli altri sono ...