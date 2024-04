Lavoro | Sbarra | sbagliato rialzare bandiera anacronistica art 18

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (askanews) – “ladell’articolo 18 è. Oggi la vera tutela da conquistare si chiama formazione, investimento sulle competenze”. Così il leader della Cisl, Luigi, a margine dell’assemblea dei 5mila delegati della confederazione sulla sicurezza sulha commentato l’iniziativa referendaria della Cgil per abolire il Jobs act. “E’ stata una grande riforma, non priva di lacune, ma anche con aspetti assolutamente positivi – ha aggiunto – rispettiamo le iniziative delle altre sigle sindacali, anche se sul merito ci sentiamo di affermare che non condividiamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.