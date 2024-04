Lavoro | De Luca | “Da innovazione tecnologica nuove sfide | il futuro passa dalla formazione”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – "In un’epoca contraddistinta dall’e da prassi di welfare aziendale che incoraggiano flessibilità e adattabilità, è opportuno guardare altenendo bene a mente i cambiamenti e leche la transizione economica in atto determinerà sule l’occupazione". Lo ha affermato Rosario De, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero: “Ecco SviluppoItalia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità ...