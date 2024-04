Lavoro | Cgis | sos occupazione | entro 10 anni -3 mln lavoratori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) -i prossimi 10la platea delle persone in età lavorativa (15-64) presente in Italia è destinata a diminuire di 3 milioni di unità (-8,1 per cento) a causa dell'invecchiamento della popolazione. Lo rileva l'Ufficio studi della Cgia. Se all'inizio del 2024 questa coorte demografica includeva poco meno di 37,5 milioni di unità, nel 2034 la stessa è destinata a scendere rovinosamente, arrestandosi a poco meno di 34,5 milioni di persone, con sempre meno giovani e con tanti baby boomer destinati a uscire dal mercato delper raggiunti limiti di età, molti territori subiranno un autentico “spopolamento”, anche di potenziali, soprattutto nel Mezzogiorno. Tra le 107 province d'Italia monitorate, sottolinea l'Ufficio studi della Cgia che ha elaborato ...