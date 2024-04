Latitante con 16 mandati di arresto catturato in Belgio dalla Polizia di Fermo | condannato a più di 20 anni

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È finita all’aeroporto internazionale di Valencia la latitanza di DACI VULLNET, latitante di origini albanesi, con precedenti per reati in materia ... (noinotizie)

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È finita all’aeroporto internazionale di Valencia la latitanza di DACI VULLNET, latitante di origini albanesi, con precedenti per reati in materia ... (noinotizie)

Fermo , 13 aprile 2024 – Dovrà scontare 20 anni , 6 mesi e 23 giorni di reclusione il pericoloso latitante individuato e cattura to in Belgio dalla Polizia di Stato di Fermo . L'uomo, un cittadino ... (ilrestodelcarlino)

Latitante arrestato in Belgio, deve scontare 20 anni carcere - Da Fermo a Schaerbeek, a nord di Bruxelles in Belgio: la Polizia di Stato ha arrestato un Latitante che deve scontare oltre 20 anni di carcere. (ANSA) ...ansa

Latitante ricercato a Fermo arrestato in Belgio e trasferito in Italia - Il giovane, italiano di 28 anni, è responsabile di diversi reati: dallo spaccio di stupefacenti, a furti, rapine, lesioni personali. Dovrà scontare oltre 20 anni di carcere. Arrestato nel 2021, agli a ...rainews

Squadra Mobile di Fermo scova in Belgio un pericoloso Latitante: arrestato - La brillante operazione annunciata in conferenza stampa. Evaso dai domiciliari nel 2022, è stato rintracciato vicino Bruxelles con la famiglia Deve scontare 20 anni, 6 mesi e 23 giorni di carcere in q ...youtvrs