Las Palmas vs Siviglia – probabili e formazioni

(Di sabato 13 aprile 2024) Il Lascercherà di riprendersi da tre sconfitte consecutive quando continuerà la sua campagna di La Liga contro ilall’Estadio Gran Canaria domenica 14 aprile pomeriggio. La squadra di casa si trova attualmente al 12° posto in classifica, con 37 punti ottenuti in 30 partite di campionato, mentre ilsi trova al 14° posto, a sei punti di distanza dagli avversari di questo fine settimana. Il calcio di inizio di Lasvsè previsto alle 14 Anteprima della partita Lasvsa che punto sono le due squadre LasIl Lassi è assicurato il ritorno nella massima serie spagnola per la campagna 2023-24 grazie al secondo posto ottenuto nella Segunda Division lo scorso ...

Las Palmas-Siviglia, il pronostico de LaLiga: under da provare, azzardo 1° tempo - In questo weekend, LaLiga scenderà in campo per la trentunesima giornata, già iniziata ieri con la vittoria per 2-1 del Betis Siviglia ai danni del Celta Vigo. Per quanto riguarda le sfide in ...footballnews24

Vivere insieme per abbattere i costi: ecco il co-living alle Canarie dell’avezzanese Deborah Bartolucci - Deborah Bartolucci, 39enne di Avezzano, insieme al suo fidanzato, ha deciso di dare una svolta decidendo di lasciare l’Italia e di trasferirsi a Las Palmas, alle Canarie, in Spagna, dove si trova ...marsicalive

Messina. Arriva la nave Las Palmas acquistata da Caronte Isole Minori - Las Palmas, la nuova nave acquistata dal Gruppo Caronte & Tourist e che entrerà a far parte della flotta di Caronte & Tourist Isole Minori, questa mattina è arrivata in Sicilia. “Accogliere una nave ...tempostretto