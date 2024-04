L’arbitro toglie il rigore già calciato | episodio clamoroso | la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 13 aprile 2024) Caso senza precedenti avvenuto oggi, conche decide di annullare ildopo che era già stato. Tifosi senza parole. Da quando il VAR è entrato a far parte del mondo del calcio, gli errori arbitrali sono senza dubbio diminuiti. A diminuire non sono, però, state le polemiche che continuano ad essere incessanti al termine di quasi ogni partita. Nonostante, infatti, l’introduzione della tecnologia, continuano ad esserci molti episodi dubbi, che dividono i tifosi e che portano a polemiche che si protraggono anche per diversi giorni. Molte volte ci si lamenta per la scelta del, ritenuta in diverse occasioni totalmente sbagliata. Altre volte, invece, ci si chiede come mai il VAR non sia intervenuto e non abbia richiamato il direttore di gara. Le polemiche non cesseranno di certo di esistere e ...