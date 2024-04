L’Ancona si aggrappa ai gol di Spagnoli Non ci sono prove d’appello | bisogna vincere

(Di sabato 13 aprile 2024) Ripartire dalle certezze, dai punti fermi, dai gol die Saco, da quello che di buono c’è (sicuramente) in questa squadra. Per centrare una vittoria che possa essere una porzione di salvezza. Domani allo stadio Del Conero arriva il Sestri, si gioca alle 16.15, e perdeve essere la partita della svolta, quella che permetta di rafforzare le speranze di salvezza diretta. Si può ancora fare, mabattere il Sestri. E poi, solo poi, si faranno i conti guardandosi intorno. Tra le certezze su cui può contarec’è anche il rientro di Mario Prezioso dalla squalifica, dopo le sue scuse con cui ha cercato di smorzare gli animi accesi della tifoseria che l’ha visto immortalato prima in discoteca e poi a pranzo a Portonovo proprio mentrestava per giocare a Pontedera. Due ...

Parcheggiatore abusivo in piazza D'Armi: ecco le zone che non potrà frequentare - Ancona - In queste ore il Questore di Ancona, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso un Dacur nei confronti di un uomo, di circa 30 anni di ...corriereadriatico

Svolta Roma & Pace, in vendita l’albergo in centro ad Ancona: «Trattative avanzate» - Ancona Chiuso dal 2012, l’hotel Roma & Pace viaggia verso la riapertura. Lo stabile, di proprietà della famiglia Papini e degli eredi (in totale 22), è in vendita da anni.corriereadriatico

I murales di RUN agli imbocchi di una galleria ad Ancona - Comincerà lunedì prossimo, e andrà avanti per una decina almeno di notti consecutive fino alla sua conclusione, prevista all'alba del 25 aprile, l'intervento decorativo dello street artist anconetano ...ansa