L’altro play-in. Il Maccabi aspetta il Baskonia in Serbia - Niente da fare: il primo play-in, quello che dà un’altra possibilità, sarà martedì a Belgrado tra il Maccabi e il Vitoria. Le altre gare: Zalgiris-Real 62-64; Monaco-Bayern 89-85; Maccabi-Milano 92-86 ...msn

Primato a Ovest e ultimi posti play-off, Nba all’ultima curva - 3 minuti per la lettura NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la prima volta nella storia della Nba tre squadre si giocheranno il primato nella Conference all’ultima partita. Incredibile scenario q ...quotidianodelsud

Ivano Corriero e Giorgio Orrù: “Calcio e fair play alleniamo i ragazzi a vincere pulito” - Anche Torino ha il suo Real. Si chiama Real 909, è nato quasi 15 anni fa e vince le sue sfide puntando su rispetto e buona educazione. Perché il calcio del Real è fatto di garbo e rispetto delle regol ...torino.repubblica