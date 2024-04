Ladri nelle aziende | pochi euro | tanti danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Non si arresta la litania di furtivallate del Piceno. Dopo la valle del Tronto il fenomeno sta subendo una forte recrudescenza anche in quella del Tesino dove, stando alle dinamiche degli eventi criminali, vi sarebbero all’opera più bande. Almeno una ben organizzata che punta principalmente sullee probabilmente una o due che si occupano di furti in appartamenti. Intorno alle quattro di ieri una banda di tre o quattro persone ha attaccato la nota ditta Agricola Salvan, specializzata nella produzione di piantine da ortaggio di cui è comproprietario l’ex sindaco di Grottammare Luigi Merli. Il bottino è di qualche centinaia didi fondo cassa, ma icausati dai delinquenti sono consistenti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto i membri della banda sarebbero giunti dal lato sud, versante ...