L’addio al veleno di Luis Alberto alla Lazio

(Di sabato 13 aprile 2024) Clima teso in casa. Nonostante la vittoria contro la Salernitana che li avvicina all’Europa, i biancocelesti hanno dovuto incassare la contestazione dei tifosi, per i risultati ottenuti fin quì e la recente sconfitta nel derby, e soprattuttoaldiche ha annunciato di non voler far più parte del club : LE DICHIARAZIONI DELLO SPAGNOLO Non poteva scegliere un modo più polemico come questo il centrocampista biancoceleste per annunciare la separazione dal club al termine di questa stagione, malgrado il contratto in scadenza nel 2028, probabilmente a causa di un rapporto che si è deteriorato da tempo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn nell’immediato dopo partita contro la Salernitana: “Per me sono state settimane difficili con tutto quello che ...