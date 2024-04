La Virtus ospita Cremona | ecco dove vedere il match in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Bologna, 13 aprile 2024 – Girare pagina e ripartire. Lasciata alle spalle l’amarezza della sconfitta di ieri con il Baskonia, lasi rituffa per qualche ora nel campionato in vista della sfida di domani pomeriggio, palla a due alle 18.15, alla Segafredo Arena con la Vanoli. In attesa di giocarsi il play-in martedì a Istanbul in casa dell’Efes, la formazione di Luca Banchi deve concentrarsi al confronto con i lombardi fondamentale per mantenere e migliorare la propria posizione in classifica in campionato, visto che la capolista Brescia ospiterà Venezia, l’attuale quarta forza della serie A. Quella di quest’oggi traè la 28esima sfida, conavanti per 14-13 nel totale dei precedenti. Nelle sfide giocate a Bologna il bilancio è di 6-6. Tra le società si sono ...