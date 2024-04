La strada del Grifone Non ci resta che vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) I biancorossi di mister Malotti (nella foto) hanno concluso la preparazione settimanale in vista della gara di domani che con inizio alle 15 vedrà il Grosseto ospitare allo "Zecchini" la formazione del Real Forte Querceta. "A questo punto sono inutili i discorsi – afferma Giorgio Faralli (Club Portavecchia) –, perché c’è solo dadal momento che i giochi sono ancora aperti. Speriamo sia la volta buona". "Si spera di ottenere i tre punti – sottolinea Enrico Andreucci (Enrico da Istia) –, ma non mi aspetto nulla di positivo dalle altre squadre in corsa per il primato. Se non dovesse essere il primo posto allora puntiamo al migliore piazzamento per la griglia dei play. Noi il campionato, se non dovesse esserci la vittoria finale, lo abbiamo perso in passato". "Fino a quando la matematica non ci condanna – dice Guido Borsetti (Club Anno Zero) – è lecito sperare. ...