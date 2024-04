La Stosa Virtus in missione a Casale Braccagni | Sarà una partita durissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Il treno verso i play-off si ferma oggi pomeriggio aMonferrato. Alle 18 (diretta dellasulla pagina Facebook ufficiale della) lascende in campo al PalaFerraris per affrontare la Juniore dare un ultimo e decisivo assalto agli spareggi promozione. Basta infatti una vittoria nelle ultime due partite alla formazione senese per staccare il pass per i play-off visto che San Miniato, che insegue i rossoblù a 2 lunghezze di distanza, ha lo scontro diretto a sfavore nei confronti dei senesi. Non servono però tanti calcoli perché ladeve pensare solamente a se stessa visto che in questo momento tutto è nelle mani di Olleia e soci che sono padroni del proprio destino. Un destino che sembra volersi accanire su Calvellini: nella gara di andata, persa ...