La storia di Ivo | l' italiano arrivato a Lampedusa come clandestino 

(Di sabato 13 aprile 2024) AGI - "Sono unche per raggiungere il suo Paese ha dovuto farloclandestino". Inizia da queste parole il racconto di Michel Ivo Ceresoli, nato 34 anni fa in Guinea Conakry dall'unione tra un uomoe una giovane del posto ma che solo da pochi giorni è riuscito ad ottenere un documento che attesta a tutti gli effetti la sua "nazionalità italiana". La stessa che si evince già chiaramente dal cognome che porta, Ceresoli, quello dell'uomo che nel 1989 sposa una giovane donna guineiana dalla quale ha due figli, Michel Ivo e Abraham, oggi trentenne. L'uomo, originario del modenese, all'epoca direttore dei lavori per la società Astaldi che sta realizzando la strada Mamou-Kissidougou, riconosce entrambi i figli. Poi nel 1996 lascia la Guinea e da quel momento né la moglie né i figli hanno più sue notizie. Per Michel Ivo, ...

