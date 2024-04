La storia dello Scudetto del Cagliari – seconda parte

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 13 aprile 2024) LodelPer fortuna dei sardi l’Inter pareggia a Napoli, il Milan batte la Fiorentina per 4 a 2 e solo Juve conquista i due punti, battendo la Lazio per 2 a 1. Ancora appare non del tutto in forma ilquando, il 28 dicembre ’69 pareggia in casa con il Milan per 1 a 1. Segna Riva all’inizio; la squadra sarda tiene per tutta la partita e rintuzza le iniziative del Milan, che poi viene premiato con il pari grazie a un gol di Prati. Il girone d’andata finisce il 4 gennaio 1970 con la chiara vittoria sul Torino per 2 a 0 grazie a Gori e Riva. Ilchiude la prima tornata di campionato con 24 punti, 1 in più rispetto al campionato precedente. L’11 gennaio del 1970, la prima giornata di ritorno, ilabbatte per 4 a 0 la Sampdoria. Domenghini, Riva, Gori e ancora ...