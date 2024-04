La soffiata su Amadeus | “Vuole uno show per la moglie” Ora è guerra con la Rai

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 13 aprile 2024) Funziona sempre così, bisognerà farci il callo. Quando un grande volto della Rai deve traslocare altrove (ovviamente anche per soldi, benché ammetterlo non faccia fico) partono le spifferate sui giornali alla caccia di altre scuse e motivazioni. Ricostruzioni a cui seguono smentite ufficiali e ulteriori spifferate dai corridoi Rai per colpire l’ingrato conduttore. Sta succedendo anche con: dopo la fuga di notizie su presunte pressioni da parte della tv di Stato durante l’ultimo anno di lavoro, da Viale Mazzini si controreplica con la fuoriuscita di presunte pretese da parte sua. Sintomo evidente, alla fine della fiera, che il rapporto appare decisamente logorato e l’approdo al Nove considerato cosa certa. Piccolo riassunto. Ieri il Corriere pubblica un retroscena (non smentito da, e qui gatta ci cova) in cui venivano spiattellate sulla ...