La Sicilia senz' acqua | mancano 180 milioni di metri cubi

(Di sabato 13 aprile 2024) Inmanca l'e sono cominciati i razionamenti. Gli invasi che servono per fornire le tubature a Palermo e nella provincia sono al 50%. E l'Amap, la società che gestisce l'acquedotto, ha fatto scattare il piano di emergenza e ha abbassato la pressione nelle condotte. C'è paura tra gli operatori per la prossima stagione turistica. Per potere arrivare a fine anno ladeve recuperare 180did', la metà delle risorse idriche necessarie per una gestione ordinaria annuale, ha certificato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci spiegando che la Regionena ha trasmesso alla Protezione civile un elenco di 52 opere da realizzare. "Spero che ci siano i progetti esecutivi - ha ...