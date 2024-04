La sfida del Manifatturiero Dopo il calo ora la tenuta

(Di sabato 13 aprile 2024) Il settoreè un comparto centrale nel tessuto economico locale e viene quindi costantemente monitorato. "Si tratta di un comparto di grande rilievo – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –, soprattutto per la creazione di valore aggiunto. Nonostante la complessità dello scenario e le molte incognite, come domanda mondiale debole, fluttuazione del costo dell’energia, crescita dei tassi di interesse e difficoltà nel reperire manodopera qualificata, le nostre imprese stanno dimostrando capacità die di sviluppo". I dati 2023 mostrano una diminuzione tendenziale e media degli indicatori di produzione, fatturato e ordinativi. "Qui sta ladel nostro sistema economico – prosegue Battistini –: per migliorare la produttività l’elemento centrale è l’innovazione. ...

Campi Bisenzio (Firenze), 13 aprile 2024 – Nei territori alluvionati per ribadire l’importanza della messa in sicurezza del territorio. Lo ha detto il capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio ... (lanazione)

Napoli, Ferguson primo obiettivo per il centrocampo: Manna sfida Giuntoli, la vera richiesta del Bologna - Mancano solo le firme per ufficializzare un accordo che è stato trovato già da qualche settimana. Il Napoli riparte da Giovanni Manna, l`addio alla Juventus potrebbe.calciomercato

Il programma della 27ª giornata del campionato di basket: la Virtus ospita Cremona, Trento-Tortona pesa per play-off e corsa all'Europa - Il programma della 27ª giornata del campionato di basket: la Virtus ospita Cremona, Trento-Tortona pesa per play-off e corsa all'Europa ...sportmediaset.mediaset

Tennis - Montecarlo, è iniziata la sfida tra Sinner e Tsitsipas: in palio un posto in finale - LIVE - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner-Tsitsipas in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il greco Stefanos Ts ...informazione