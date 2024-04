La sempre più strana concezione di “libertà di parola” di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 13 aprile 2024) Ancora una volta,è finito nel mirino di un’indagine. Questa volta non si tratta dell’Unione Europea, ma del Brasile che ha deciso di aprire un contenzioso – su iniziativa della Corte Suprema – per la mancata rimozione di account rei di aver diffuso su X contenuti d’odio e discriminazione. E pensare che la piattaforma, all’inizio, aveva accettato l’ordine della magistratura, ma il fondatore di Tesla è intervenuto in prima persona per riabilitare quei profili temporaneamente sospesi e bannati. Un atteggiamento che ha stizzito l’influente giudice Alexandre de Moraes. Brasile contro, cosa sta succedendo Comeaccade,ha tirato in ballo la censura e la sua volontà di rendere – ancor di più – X la piattaforma dove vige la massima ...