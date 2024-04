La Russia è pronta a dilagare ad est e l' Ucraina è vicina a capitolare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) L'esercito russo ha rivendicato la cattura di un villaggio vicino ad Avdiivka, nell'orientale. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato in un comunicato che i suoi soldati hanno «liberato» Pervomaiske, a sud-ovest di Avdiivka, conquistata a febbraio. Il comandante in capo militare ucraino, Oleksandr Syrsky, ha ammesso che «la situazione sul fronte orientale è peggiorata in modo significativo». Syrsky, che ha assunto la carica di comandante in capo a febbraio dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato il suo popolare predecessore, Valery Zaluzhny, non ha confermato la caduta del villaggio di Pervomaiske sostenendo invece che l'esercito di Kiev ha respinto gli attacchi. Il nuovo fedelissimo del presidente ucraino ha parlato di «una significativa intensificazione dell'offensiva del nemico dopo le elezioni presidenziali in ...